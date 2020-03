Sis coses que cal saber per prevenir el contagi del coronavirus

El degoteig de nous casos confirmats a Catalunya és constant i es preveu que continuï així els propers dies. Per prevenir el contagi entre la població, Protecció Civil ha emès un comunicat a través de les xarxes socials amb detalls sobre el Covid-19 i un seguit de consells per protegir-se com cal del brot.El nou coronavirus es transmet majoritàriament per via respiratòria i provoca tos, mal de coll, febre i sensació de falta d'aire. Què podem fer per protegir-nos? Tot seguit, sis elements oficials que cal tenir en compte.Fer-ho amb aigua i sabó durant uns vint segons, o amb un preparat amb alcohol.És important fer-ho, igual que el nas, en tossir o esternudar, principalment amb mocadors d'un sol ús o amb la part interna del colze.És vital fer-ho, així com tampoc els estris com els gots, els mocadors, els tovallons o els coberts i altres objectes que no s'hagin netejat adequadament abans.Utilitzar mascareta en espais oberts si no s'està contagiat és gairebé inútil com a mesura de protecció . L'Organització Mundial de la Salut (OMS) demana fer un ús "racional" del producte per evitar un "malbaratament innecessari" de recursos. "Pot ajudar a limitar la propagació d'algunes malalties respiratòries, però el seu ús no garanteix que s'eviti el contagi", assenyala l'organisme.Cal evitar tenir un contacte estret amb persones que presentin símptomes de grip o refredat.A Catalunya no s'han de prendre precaucions especials amb els animals ni els aliments.

