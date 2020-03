Ja són 12 els casos de coronavirus a Catalunya

Continua el degoteig constant de nous casos d'infectats per coronavirus a Catalunya. És una dinàmica que ja estava prevista pel Govern d'entrada i que, presumiblement, continuarà a l'alça en els propers dies, mentre no es controli el brot. El Departament de Salut ha confirmat tres casos més aquest diumenge a la tarda que situen la xifra total en territori català en els 12 afectats. A tots l'Estat ja en són una vuitantena.Es tracta de dues dones de 20 i 16 anys residents a Girona que van viatjar al nord d'Itàlia entre el 14 i el 16 de febrer i del d'un home de 28 anys resident a Barcelona que va viatjar a Milà del 20 al 23 de febrer. Tots tres es troben en estat lleu. Aquest diumenge al matí la conselleria ja havia confirmat tres casos més de Covid-19 a Catalunya, dos homes, un de 25 anys i resident a Barcelona i l'altre de 26 anys i resident a Milà. Tots dos van estar a Milà entre el 20 i el 26 de febrer. El tercer és una dona de 62 anys de l'Hospitalet de Llobregat que va estar en contacte amb un dels casos ja confirmats anteriorment.El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha manifestat aquest matí que el coronavirus a Espanya es troba en una situació "continguda" i descarta elevar el nivell d'alerta.En aquest sentit, ha precisat que el nombre d'identificats amb el Covid-19 és de 73 persones, la majoria dels quals, amb afectacions lleus, i només en 9 no se'n coneix l'origen.Concretament, segons Simón, el 90% dels casos identificats són importants o amb vincles amb persones que l'han agafat fora. El Ministeri de Salut reunirà aquest dilluns les comunitats amb casos confirmats per avaluar les accions concretes que siguin "útils i factibles" i manifesta que el sistema està preparat per "qualsevol escenari".

