Retinguda al Prat una jove perseguida per l'Iran per participar en l'onada de protestes

Una estudiant de direcció d'empreses iraniana de 26 anys que ha fugit del seu país està retinguda a l'Aeroport del Prat, segons informa el Diari Ara . La jove, perseguida per les autoritats per haver-se manifestat en l'onada de protestes del novembre al seu país, va entrar amb un passaport espanyol fals i s'exposa ara a ser empresonada si és retornada a l'Iran.El jutge li ha denegat l'asil per falta de fonament i s'ha desestimat el recurs contra l'expulsió. Aquest dissabte, després que familiars de la noia hagin pogut reunir més documents del procés obert contra ella, l'Oficina d'Asil li ha atorgat una altra entrevista que tindrà lloc aquest mateix dilluns a la tarda, segons ha precisat Oriol Amorós, secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat.La noia detalla al diari que volia fugir de l'Iran i que es va gastar tots els estalvis (uns 8.000 euros) per comprar el passaport falsifica. En arribar a Barcelona, però, van detectar la falsificació i va ser detinguda. Des de llavors, s'allotja a una habituació de l'aeroport fins que es resolgui el cas.

