Puigdemont reivindica el paper dels consells locals per la República

Rebuda al president @KRLS Puigdemont i els consellers @toni_comin i @ClaraPonsati a Perpinyà per seguir constituïnt Consells Locals arreu del país. #femConsell pic.twitter.com/zKwfqgpsRd — Consell per la República Catalana (@ConsellxRep) March 1, 2020

L'eurodiputat i president del Consell per la República, Carles Puigdemont, s'ha reunit aquest diumenge a Perpinyà amb més d'un centenar de representants dels consells locals que hi ha arreu del territori. A la trobada Puigdemont ha reivindicat el paper clau que juguen aquests organismes en la construcció de la República, la qual s'ha de fer "de baix cap a dalt".L'expresident ha tornat a fixar la mirada en l'1 d'octubre i en la necessitat d'aplicar les lliçons apreses d'aquella primera topada amb el govern espanyol per estar "preparats". "Ara sabem quines són les conseqüències d'una confrontació amb l'Estat i ens hem de preparar", ha insistit Puigdemont.Qui també s'han reunit amb els representants dels consells locals han estat els eurodiputats Clara Ponsatí i Toni Comín, on aquest últim també ha volgut remarcar la importància dels organismes territorials per poder definir el "model" de país.

