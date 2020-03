Torra fa una crida a la llibertat, la pau i la justícia des del Memorial del Camp de Ribesaltes

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida a la llibertat, a la pau i a la justícia en la seva visita al Memorial del Camp de Ribesaltes. Torra ha sortit "colpit i emocionat" d'un espai on ha rememorat "el patiment" de moltes persones que van emprendre el camí de l'exili.El president ha demanat que "mai més tornin a passar coses com aquestes" i ha mostrat el seu agraïment als responsables de l'actual museu per la feina que fan divulgant el que va passar en aquest camp. "Aquí molta gent ha patit, per injustícies, guerres i exili. És un lloc que ens ha de fer pensar", ha assenyalat el president de la Generalitat. Torra ha destacat el de Ribesaltes com un dels "més importants" de la Catalunya del Nord.La visita ha començat amb la rebuda de per part de la directora del museu a Quim Torra, que durant dues hores ha recorregut la sala principal i els exteriors on es veuen les edificacions on s'hi estaven exiliats i presoners de guerra. Torra s'ha mostrat colpit en saber la història del camp, especialment perquè és un espai on van patir dones i nens. "M'he emportat un sentiment molt especial", ha explicat Torra, que ha demanat que "no es torni a repetir mai més una situació com aquesta".Per Ribesaltes hi van passar exiliats de la guerra civil espanyola, posteriorment jueus que provinents d'Alemanya i víctimes del nazisme i perdedors de la guerra d'Argèlia. Va ser un camp de presoners que va acollir milers de persones que vivien en diferents edificacions repartides als afores de Ribesaltes."Hem pogut conèixer un dels millors memorials de la Catalunya Nord que pot explicar molt bé el que va significar la retirada", ha assenyalat Torra, acompanyat de la seva dona i del delegat de la Generalitat a Perpinyà, Josep Puibert.Durant el recorregut, Torra ha saludat desenes de visitants del museu que vestien amb motius independentistes i que l'han reconegut. Bona part d'ells havien estat a l'acte del Consell per la República d'aquest dissabte a Perpinyà.

