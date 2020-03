La CUP anirà a eleccions per «aglutinar el descontentament» cap als partits del Govern

La CUP ha aprovat aquest diumenge la proposta programàtica amb què es presentarà a les properes eleccions al Parlament i ho farà amb l'objectiu d'"aglutinar el descontentament de totes aquelles persones que han vist com altres projectes polítics quedaven absorbits per dinàmiques institucionals i que no solucionaven les seves necessitats".Ho ha anunciat en una roda de premsa la portaveu del Secretariat Nacional del partit, Maria Rovira, al costat d'Edgar Fernández, membre també d'aquest òrgan. Fernández ha proposat "tornar a posar sobre la taula un nou moment de ruptura amb l'Estat". "Un nou embat de desobediència institucional i col·lectiva vinculant la conquesta de drets amb l'exercici efectiu del dret a l'autodeterminació", ha afegit. Text

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor