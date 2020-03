La CUP no va assistir a Perpinyà perquè considera que era un «acte electoral»

La CUP no va assistir a l'acte que el Consell per la República va celebrar ahir dissabte a Perpinyà en considerar que es produeix "en el context d'una campanya electoral". "Malgrat que oficialment no s'ha engegat, tots som conscients que està sobre la taula des del moment que el president diu que convocarà eleccions després de l'aprovació dels pressupostos", ha dit la portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Maria Rovira, en una roda de premsa aquest diumenge.Després que un portaveu de Poble Lliure afirmés que "l'esquerra independentista i combativa havia de ser a Perpinyà", Rovira ha respost que "no era el més adequat". "Era un acte electoral que inicialment potser no estava pensat perquè fos així, però que finalment sí", ha conclòs.No obstant això, Rovira ha refermat la "màxima solidaritat antirepressiva" amb els presos independentistes i els exiliats "com a CUP, com a esquerra independentista i com al conjunt d'organitzacions que formen part de la candidatura". A més, ha aprofitat per assenyalar la "repressió cap als moviments populars que s'estan trencant la cara pels drets del conjunt de les persones" que creu que està exercint la Generalitat.

