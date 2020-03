S'enfronta a una multa de més de mig milió per organitzar una «Marxa per la Llibertat» a Menorca

Les Marxes per la Llibertat de l'octubre de l'any passat com a protesta a la sentència del procés no només es van fer a Catalunya. A Menorca també se'n va fer una, la va organitzar Oriol Radalga Peig, coordinador de la plataforma Menorca per la Convivència, i que ara ha estat denunciat per la Guàrdia Civil segons informa Diaro de Menorca Tot i que Radalga va formalitzar la sol·licitud a la Direcció Insular de l'illa per a poder realitzar la manifestació, la Guàrdia Civil l'ha demandat per una infracció "molt greu" ja que la concentració va tallar parcialment el tràfic d'una de la carretera entre Alaior i Maó. En total, la multa que hauria de pagar oscil·laria entre els 30.001 euros i els 600.000.Ara la Delegació del Govern de Balears ha nomenat un instructor perquè tramiti l'expedient. Aquest valorarà les al·legacions del sancionat abans de resoldre'l i determinarà la quantitat de la multa.A la marxa celebrada a Menorca el passat 27 d'octubre hi van assistir unes 200 persones, entre elles destacades figures de la política balear com la diputada del partit de l'esquerra sobiranista, Més per Menorca, Patricia Font.

