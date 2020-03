Els comuns responen a JxCat que «l'únic engany és insistir amb vies fracassades»

El portaveu de Catalunya En Comú, Joan Mena ha demanat a Junts per Catalunya i més concretament a l'expresident Carles Puigdemont i a l'exconsellera Clara Ponsatí que "no diguin que el diàleg és un engany perquè ells són conscients i saben que l'únic engany és insistir amb vies fracassades". Mena, que aquest diumenge ha participat en una manifestació a Badalona contra els fons voltor i a favor de la regularització dels lloguers, ha considerat que "potser el que persegueixen és fer descarrilar l'agenda progressista que Catalunya necessita."El que necessitem és que el diàleg se solidifiqui perquè pot ajudar a solucionar conflictes com la regulació dels lloguers", ha afegit.Joan Mena ha denunciat, en declaracions als mitjans, que més de 250 famílies s'han vist afectades per les pujades abusives del preu del lloguer per culpa del fons Azora. "Se'ls està vulnerant el seu dret més bàsic a l'habitatge", ha criticat durant la manifestació que ha començat davant l'Ajuntament de Badalona aquest dissabte al migdia.Uns 800 veïns de Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Terrassa i Granollers s'han concentrat per "denunciar les pràctiques especulatives del fons voltor Azora i exigir una regulació dels preus de lloguer". La concentració ha estat organitzada pel Sindicat de Llogateres i forma part de la campanya que pretén forçar aquest fons a una negociació col·lectiva. Els manifestants han denunciat que entre les cinc ciutats catalanes hi ha 7.000 pisos afectats per aquest fons, que aplica clàusules i augments dels lloguers abusius.Coordinats pel Sindicat de Llogateres de Catalunya s'ha posat en marxa la campanya #TodasVsAzora amb les seccions sindicals dels diferents municipis i les sis assemblees de veïns de les onze finques afectades. Un centenar d'entitats ja han signat el manifest d'aquesta iniciativa que exigeix "regulació dels lloguers, ja".

