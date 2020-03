Més pressió contra el fons Azora: un miler de persones es manifesten contra els lloguers «abusius»

El grup Azora gestiona més de 13.000 pisos repartits en 160 edificis arreu de l'estat espanyol. Alguns d'aquests immobles estan gestionats pel fons voltor del grup, Lazora, que ha començat a exigir als veïns augments del preu del lloguer que arriben al 80%. Més de 250 famílies s'han organitzat a través del Sindicat de Llogaters per rebutjar l'increment i aquest diumenge un miler de persones han participat a Badalona en una manifestació per donar-los suport.La marxa ha sortit de la plaça de la Vila i ha acabat al carrer de la Providència, l'epicentre de la lluita contra Azora a Catalunya. Els veïns del número 1-7 viuen en un edifici que era propietat del Banc Sabadell.Quan els immobles eren propietat del banc els veïns pagaven de mitjana 1.000 euros de lloguer per cada pis. Les famílies van saber a l'agost que Lazora havia comprat l'edifici i al setembre l'empresa va enviar el primer burofax a un veí a qui se li acabava el contracte per avisar de les noves condicions. En comptes de 1.000 euros, Lazora en volia cobrar 1.800.Aquest veí i quatre més en les mateixes circumstàncies continuen vivint al bloc amb el contracte expirat i pagant el lloguer per transferència a l'espera d'arribar a un acord amb Lazora.L'objectiu dels veïns és forçar una negociació col·lectiva amb Azora, conjuntament amb els afectats de Barcelona, Granollers i Terrassa. Els ajuntaments dels quatre municipis han aprovat mocions en aquest sentit i el Parlament ha demanat la compareixença a la cambra dels representants d'Azora, amb Concha Osácar al capdavant, amb el suport de JxCat, ERC, PSC, comuns i CUP.Durant la manifestació, de caràcter festiu i que ha transcorregut sense incidents, s'han repetit els càntics "Azora, escolta, Badalona està en lluita", "Aquí i ara, tots contra Azora" i "El terrorista és Idealista", en referència a la investigació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per determinar si l'empresa ha inflat els preus del lloguer.De fet, la manifestació d'aquest diumenge també ha reclamat una regulació dels preus del lloguer per evitar increments com els que planteja Azora. El conseller de Territori, Damià Calvet, ja va assegurar al Parlament que la Generalitat treballava per presentar aviat una nova proposta de legislació, mentre que el ministre d'Agenda Pública, José Luis Ábalos, s'ha compromès a portar la mesura al Congrés abans de l'estiu.La manifestació a Badalona ha acabat amb la intervenció de la portaveu del sindicat Marta Ill, que ha reivindicat la necessitat de sumar esforços per aconseguir una negociació col·lectiva. "Soles estem fora de joc. La propietat té totes les regles al seu favor", ha demanat.També han intervingut afectats dels cinc municipis que han enviat un clar missatge a Azora: no volen marxar de casa seva sense abans negociar un lloguer just.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor