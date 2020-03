Detenen tres homes amb més d'un quilo i mig d'haixix al centre de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van enxampar el passat 25 de febrer al districte de l'Eixample de Barcelona un cotxe amb més d'un quilo i mig d'haixix a l'interior. Els agents, que es desplaçaven en un vehicle policial sense logotip, es van aturar en un semàfor i van observar un vehicle amb tres ocupants, que mantenien una actitud sospitosa i on el conductor del vehicle estava fumant una cigarreta d'haixix.La patrulla de Mossos es va identificar i va indicar al vehicle que s'aturés en un voral. Va ser llavors quan el conductor va accelerar i va fugir de lloc a gran velocitat, tot i que va poder ser interceptat poc després. Amb el vehicle aturat i els homes a l'exterior, un d'ells va llençar un paquet al carrer que contenia set peces d'haixix.Posteriorment es va escorcollar el vehicle i es van localitzar tres paquets més amb diferents tipus de drogues com marihuana i amfetamina. Els tres ocupants del vehicle van quedar detinguts –tres joves de nacionalitat francesa d'entre 22 i 29 anys d'edat, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.El vehicle es va traslladar a un dipòsit municipal de Barcelona i com és habitual en aquests casos, la Unitat Canina es va adreçar a fer un escorcoll més exhaustiu amb dos gossos especialistes en drogues. Van fer recerca en tot el vehicle i no van trobar més substàncies amagades a l'interior. Els tres detinguts van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs.

