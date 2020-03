Vilalta defensa el diàleg com una «oportunitat» que no es pot «desaprofitar»

La vicesecretària general i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat que no renunciaran ni al "diàleg" ni a la "negociació" amb el govern espanyol perquè obre una "oportunitat". "No en podem desaprofitar cap", ha assevera. La portaveu republicana ha respost així al "FAQS" a l'eurodiputada Clara Ponsatí, que en l'acte de Perpinyà va carregar contra la taula de negociació i va demanar "no deixar-se entabanar". En aquest sentit, Vilalta ha reivindicat combinar l'aposta política –no exempta d'"escepticisme" i que potser "no donarà tots els fruits"- amb mobilitzacions com les de Perpinyà."Diàleg amb una mà i confrontació i mobilització per l'altra", ha insistit, una combinació de la qual creu que en sortirà "la victòria". En el mateix programa, Vilalta ha recordat que quan Junqueras va declarar al Suprem va dir que la cadira estava buida. "Doncs gràcies a la força de la gent als carrers hem aconseguit aquesta taula. I convé que els primers passos obrin camí", ha precisat.En aquest sentit, ha posat en valor que s'hagi fet un reconeixement del conflicte polític i del compromís d'abordar-lo democràticament. Amb tot, assegura que ERC no es fia "al 100%" ni de Pedro Sánchez ni del govern espanyol, però considera que s'ha de seguir tenint "prou força" com perquè "no tinguin una altra alternativa que trobar una solució democràtica".Quant als resultats de la taula de diàleg, Vilalta ha afirmat que si no fructifica, seguiran, i això significa "tornar a votar". Alhora, ha posat en valor que el govern espanyol parli de 'seguretat jurídica' i eviti utilitzar altres termes com "fer un reconeixement explícit de la Constitució". També ha afirmat que no hi ha res que faci pensar que Josep Maria Jové "no continuï a la taula de diàleg".Preguntada per si l'acte de Perpinyà és el primer acte de campanya de Junts per Catalunya o un acte del Consell per la República, la vicesecretària general d'ERC ha assegurat que es tracta del segon cas i l'ha definit com "un gran acte on hem tornat a veure la força de l’independentisme".

