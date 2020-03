L'adeu definitiu de Macedònia

La primera generació va ser el boom del grup, amb èxits com Superfashion i l'empenta de TV3, que va ser un aparador clau per al grup, i que va notar "moltíssim" quan la cadena va crear la seva pròpia formació musical, l'SP3, i Macedònia "ja mai més va sortir a la tele".



Gina Santaló: "Cada cop tothom s'avança més



Però el que ho ha fet "trontollar una mica tot", explica Gina Santaló, una de les fruites de la darrera generació de Macedònia, és que als nens cada cop els agrada música de més grans. "Cada cop tothom s'avança més", diu Santaló, que també explica que va sentir "peneta" quan va saber que Macedònia s'acabava, però saber que són les últimes "també mola i els fa il·lusió". Gina Santaló va entrar a la banda quan tenia 11 anys, i ja n'hi porta 4.



Per la seva banda, Dani Coma no descarta engegar algun projecte musical adreçat a aquestes edats, però renovat: "



"Si pleguem és perquè volem més, volem mercat i que es valori tot això", reflexiona. Amb tot, considera que la falta d'oferta musical en aquesta edat representa un problema pedagògic: "Fem créixer els nens massa ràpid".



El disc Papallones està disponible des del passat 14 de febrer, i té un llenguatge més inclusiu i temàtiques més necessàries per a l'època actual: el canvi climàtic, que t'agradi una persona del mateix sexe... "Està guai que els nens de Primària que comencen a créixer vegin que no passa res si els hi agrada un altre nen o nena", assegura la Gina.



El grup Macedònia dirà adeu de manera definitiva la primavera del 2021, gairebé dues dècades després de la seva creació per part de Dani Coma. Marxen satisfets per haver musicat generacions de nens i nenes d'entre sis i dotze anys, però tot i això, "cansats" de la lluita per fer-se un forat en la música adreçada a aquestes edats."Hi ha un salt massa gran entre l'animació infantil i la música jove. Hem omplert un buit durant 20 anys i ara no marxem cansats dels escenaris ni de fer cançons, sinó de reivindicar constantment aquesta figura, que no hi ha", assegura Dani Coma en una entrevista amb l'ACN. "Marxem i no s'ha solucionat res. Els nens passen d'escoltar El Pot Petit o Xiula a Txarango", lamenta Coma, que també diu que després de 20 anys no poden continuar "buscant aquest forat i veure que no hi és"."Allò ideal és que haguessin sortit tres o quatre grups més que fessin el mateix que fem nosaltres. Ens posen en el pack de música familiar, i és complicat perquè nosaltres no podem competir amb preus d'animació infantil", assegura.El darrer disc de la banda serà Papallones, culminant així el projecte d'aquí a un any, amb un concert conjunt de totes les generacions de Macedònia.Un grup que, a nivell logístic, no ho ha tingut gens fàcil: cinc nenes menors d'edat que actuen és complicat, per exemple, a nivell de seguretat social, cosa que ha acabat provocant, en part, l'adeu definitiu de Macedònia. "A cada bolo acabes pagant més que cobrant, i arrossegues a cinc famílies", explica Dani Coma.

