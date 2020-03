Alliberen una dona de 96 anys que havia estat tancada a casa seva per ordre d'un banc

Divendres al migdia, una dona de la localitat navarresa de Marcilla va haver de ser alliberada de la seva pròpia casa després que un serraller, per ordre d'un banc, tanqués la seva porta deixant-la a ella a dins.Segons explica la Guàrdia Civil, cap a les 12h van rebre l'avís d'un veí alertant que un serraller havia tancar una casa deixant la dona, de 96 anys, dins. La dona va demanar auxili a través del seu balcó. Fins al lloc s'hi va desplaçar una patrulla de seguretat ciutadana que va comprovar que la dona es trobava en bon estat, però sense poder sortir al carrer.El cas és que la dona vivia en un habitatge independent que compartia una única entrada amb un altre, i en tancar l'entrada, va quedar atrapada malgrat que la seva vivenda no estigués afectada per un embargament.

