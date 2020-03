Denuncien conductes racistes per part del personal de seguretat de l'estació de trens de Girona

[Denúncia] #Racisme Aquest fil és només una mostra de l'assetjament i el tracte vexatori a què es veuen sotmesos sistemàticament molts joves racialitzats a l'estació de trens de #Girona. @Prosegur @Adif_es exigim responsabilitats. #ProuRacisme pic.twitter.com/LlOwYX5Nlb — Espai Antiracista (@EAntiracista) February 29, 2020

Aquest dissabte, l'Espai Antiracista de Girona ha denunciat a través de les xarxes socials un "tracte vexatori" cap a un jove racialitzat per part dels serveis de seguretat d'Adif a Girona. Ho ha fet penjant un vídeo on es veu com el vigilant de seguretat, de l'empresa Prosegur, demana el bitllet a un noi que estava assegut en un banc dins de l'estació.Quan un acompanyant del noi li demana explicacions de per què li demana només a ell i no a la resta de persones que seuen al banc, l'home contesta que és necessari que li mostri el bitllet, amb expressions com "aquí mano jo", o "a tu que t'importa el que jo pregunto", i "tu ets estúpid o ets estúpid ?". Després d'una estona de tensa conversa, el vigilant de seguretat li acaba espetant al noi "marxa al teu país", i li demana si és que l'han fet fora del Marroc "per maricón".En un segon vídeo, els joves discuteixen amb el vigilant de seguretat sobre si parla català o no, a la qual cosa l'home respon amb un "què posa al teu DNI" i "això és Espanya", i fins i tot arriba a titllar els joves de "basura".L'Espai Antiracista ha denunciat aquesta situació assegurant que els joves racialitzats la viuen "sistemàticament" i demanen solucions al conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir el Homrani, ja que els dos joves són del Club de Patinatge Artístic Estany, i segons expliquen "el pla educatiu que DGAIA i la Fundació Diagrama (com altres entitats" que els ofereixen és "abandonar-los a l'estació perquè passin la tarda".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor