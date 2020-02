Precinten el Cul de la Lleona de Girona pel coronavirus

Arran del cas de coronavirus, aquesta tarda s'ha fet una neteja especial de les instal·lacions del Servei Municipal d’Ocupació. Preveiem obrir dilluns amb normalitat. Seguint indicacions de @salutcat, hem precintat l'accés al Cul de la Lleona per prevenir possible risc de contagi pic.twitter.com/ms8xOEcJtw — Alcaldessa de Girona (@alcaldessa_gi) February 29, 2020

S'ha acabat petonejar el Cul de la Lleona de Girona. L'ajuntament de la ciutat ha precintat aquesta petita estàtua medieval, situada al barri vell, que, segons la tradició, fa que torni a la ciutat tot aquell que li faci un petó."Seguint indicacions de Salut, hem precintat l'accés al Cul de la Lleona per prevenir possible risc de contagi", ha assenyalat l'alcaldessa, Marta Madrenas.El Cul de la Lleona és una de les principals atraccions turístiques de la ciutat, i a totes hores del dia s'hi poden veure visitants que hi grimpen per honorar la dita que diu: "Només podràs tornar a Girona si has fet un petó al Cul de la Lleona". L'estàtua original és del segle XIII, però la que es pot petonejar al carrer és un duplicat modern.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor