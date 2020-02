Annabelle Brunet, tinent d'alcaldia de Perpinyà: «És l'acte més potent que ha viscut la ciutat»

Parlem amb Annabelle Brunet, tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Perpinyà: “És l’acte més massiu i potent que ha viscut la ciutat” #FAQSwillyTV3 ▶️ https://t.co/QyRoKP3nIv pic.twitter.com/8FquvvlIi1 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) February 29, 2020

Perpinyà ha quedat col·lapsat aquest dissabte per la magnitud de l'acte independentista que hi ha organitzat el Consell per la República, amb la presència de Carles Puigdemont com a principal ingredient. I així ho ha recalcat al vespre la tinenta d'alcaldia de la ciutat Annabelle Brunet, que ha afirmat que ha estat "l'acte més potent que ha viscut la ciutat".Brunet, en una intervenció (en català) per videoconferència al programa FAQS de TV3 , ha raonat que la ciutat té 120.000 habitants, i que avui "hem tingut 150.000 persones" participant en l'acte.Brunet també ha explicat que "no és habitual" que a la frontera de la Jonquera hi hagi controls com els que ha dut a terme avui la policia espanyola, que han provocat llargues cues i que part dels manifestants no pogués assistir a l'acte , a més d'una demanda d'explicacions del conseller Miquel Buch al govern espanyol.Sobre Puigdemont, ha explicat que es tracta d'un "càrrec electe que està perseguit per raons que a nosaltres ens xoquen"

