VÍDEO Passar-se la pilota amb el rival, la contundent forma de parar els peus als ultres a la Bundesliga

Deixar de competir i passar-se mansament la pilota amb el rival, com en un entrenament (suau), fins al final del partit. Aquesta ha estat la contundent mesura que han aplicat els jugadors del Bayern de Munic i el Hoffenheim aquest dissabte en el partit que els ha enfrontat a la Bundesliga, després que aficionats ultres dels bavaresos van mostrar cartells amb un greu insult cap al president del club rival, Dietmar Hopp.Els fets han ocorregut ja en la recta final del partit, quan el Bayern, guanyava 0-6. Diversos jugadors, i fins i tot llegendes del club ara amb responsabilitats a la directiva com Karl Heinz Rummenigge o Oliver Kahn van acudir al córner dels ultres bavaresos, on havien desplegat diverses pancartes que qualificaven Hopp de "fill de puta", per recriminar-los la seva actitud. Davant la negativa a retirar les pancartes, la resposta va ser radical: s'ha acabat el joc, i els 15 minuts finals van ser poc més que un esclafament postpartit avançat."N'estic profundament avergonyit", ha declarat després del matx Rummenigge, director general del Bayern. "Hem tancat els ulls molt de temps davant el que succeïa en determinats córners", ha dit, preguntat no només pels fets d'aquest dissabte, sinó pels insults homòfobs o racistes als estadis en general.

