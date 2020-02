Poble Lliure respon a la CUP: «L'esquerra independentista i combativa havia de ser a Perpinyà»

📽 Declaracions de @fuster_guillem, portaveu nacional de Poble Lliure i membre del Consell de Govern del @ConsellxRep ▶️ Remarquem la presència de l'independentisme d'esquerres a la mobilització massiva d'avui a Perpinyà i la necessitat de construir institucionalitat republicana pic.twitter.com/xDZXRfbuUW — Poble Lliure 🎗 (@Poble_Lliure) February 29, 2020

El portaveu de Poble Lliure, Guillem Fuster, ha reivindicat la presència de l'esquerra anticapitalista a l'acte de Consell per la República a Perpinyà. "L'esquerra independentista i combativa havia de ser avui aquí. Per donar suport a un exili que ha pogut tornar a terres catalanes i per remarcar la nostra solidaritat amb el conjunt de presos polítics catalans", ha manifestat Fuster.Aquestes paraules arriben després que aquest divendres, un dia abans de l'acte, la CUP -organització de la qual forma part Poble Lliure- se n'hagués desmarcat amb l'argument que hi veia "certs partidismes" . "No és un acte partidista", ha volgut remarcar el portaveu de Poble Lliure, que ha defensat el paper de confrontació política amb l'Estat que du a terme el Consell per la República, segons ha explicat."Si en algun moment es convertís en un acte partidista de reformulació d'algun espai polític en concret, nosaltres seríem els primers a denunciar que això no és el motiu pel que que hem vingut aquí a mobilitzar-nos com a poble català", ha volgut deixar clar Fuster, que també s'ha mostrat convençut que "qualsevol negociació política amb l'estat espanyol vindrà amb una institucionalitat republicana clara i contundent. "De fet, la confrontació democràtica amb l'Estat és l'única via per resoldre el conflicte que vivim a Catalunya", ha conclòs el portaveu de Poble Lliure.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor