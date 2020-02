VÍDEO Puigdemont i Torra saluden des de la Casa de la Generalitat a Perpinyà entre crits d'«independència»

El balcó de Perpinyà. Un vídeo que he pogut gravar per a la història. pic.twitter.com/eKJ6KAE9na — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) February 29, 2020

L'expresident a l'exili Carles Puigdemont i el president, Quim Torra, han saludat aquest dissabte des del balcó de la Casa de la Generalitat a Perpinyà al prop de centenar de persones concentrades davant de l'edifici, que els han respost amb aplaudiments i crits d'"independència".Després de participar en el multitudinari acte organitzat pel Consell per la República al Parc de les Exposicions, Puigdemont s'ha apropat la tarda d'aquest dissabte a la Casa de la Generalitat a Perpinyà, que presideix Josep Puigbert, on l'esperaven Torra, l'exconseller a l'exili Toni Comín i el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró. Aquest darrer les imatges des del mateix balcó.Posteriorment s'han reunit en una sala situada a la primera planta del recinte, on han signat el llibre d'honor, mentre fora els concentrats els demanaven que sortissin a la balconada. Minuts després, Puigdemont i Torra han sortit a un balcó i Comín a un altre annex. Torra i Comin s'han donat la mà de balcó a balcó, i Puigdemont ha llançat un petó als concentrats que han respost el gest de sortir a la balconada amb aplaudiments i crits d'independència.

