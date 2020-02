​França cancel·la totes les concentracions de més de 5.000 persones en espais tancats

El Govern francès ha anunciat aquest dissabte que cancel·la totes les concentracions de més de 5.000 persones en espais tancats, segons ha informat el ministre de Salut, Olivier Véran, després de registrar 73 casos de coronavirus arreu del país, d'acord amb l'últim balanç.Aquesta mesura afectarà d'entrada els partits d'esports indoor de més afluència de públic, com ara els de les lligues d'handbol i bàsquet, de forma que alguns equips amfitrions es veuran forçats a limitar l'assistència molt per sota de la capacitat dels seus pavellons.Es dona el cas que la mesura s'ha anunciat el mateix dia que en territori de l'Estat francès s¡ha celebrat una multitudinària concentració: l'acte del Consell de la República a Perpinyà , que hi ha dut 200.000 persones, segons els organitzadors, i 110.000, segons la prefectura de policia. L'acte, això sí, ha tingut lloc a l'aire lliure."Es cancel·laran totes les reunions de més de 5000 persones en un espai tancat" a França, ha anunciat el ministre en declaracions que ha recollit el canal BFMTV. El ministre també ha anunciat que es cancel·la la mitja marató de París que s'havia de celebrar aquest diumenge.Véran ha confirmat que, en les darreres hores, s'han confirmat 16 casos més de coronavirus. Actualment, hi ha un total de 59 persones hospitalitzades, 12 estan completament recuperades i dues han mort.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor