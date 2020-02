Milers de persones es manifesten a Pamplona per reclamar el dret a estudiar en basc a l'educació pública

Milers de persones -5.000 segons l'organització i 3.000 segons la delegació del Govern espanyol, s'han manifestat aquest dissabte a Pamplona per reclamar el dret a estudiar en basc en tots els cicles de l'ensenyament públic navarrès. La protesta ha estat convocada per famílies afectades per la voluntat de les autoritats de rebaixar l'oferta de places destinades a classes en euskera als centres públics de la ciutat. A la capçalera hi lluïa una pancarta amb la inscripció "Euskara eskubidea. Ni una menos".



Segons els manifestants "al 2020 sembla encara més absurd que una institució pública prohibeixi als seus ciutadans estudiar en el seu idioma", i han volgut posar en valor "l'avantatge que suposa el bilingüisme real per fer el salt al plurilingüisme".

D'altra banda, els concentrats han criticat les agressions que consideren que "en els últims mesos ha patit el basc" i han titllat de "bascofòbia" el binomi oferta-demanda que l'Ajuntament de Pamplona pretén aplicar, reduint l'oferta actual a menys de la meitat en argumentar que hi ha "massa oferta".A més, segons els marxants el problema "no s'acaba a les escoles infantils", sinó que es dóna "en tot el cicle educatiu". En aquesta direcció, indiquen que a l'Universitat Pública de Navarra la situació "també és alarmant" i han assegurat que "moltes estudiants que volen estudiar en basc es veuen obligades "a marxar a altres universitats".

Finalment, per concloure els parlaments, s'ha anunciat una mobilització d'estudiants el pròxim 2 d'abril sota el lema "Euskaraz ikasi, bizi eta irakatsi nahi dugu" (Volem aprendre, viure i ensenyar en basc).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor