Concentració a Badalona per rebutjar l'atac racista a una parella amb un fill

Unes 100 al barri de Sistrells #Badalona rebutjant l'atac racista contra uns veïns aquesta setmana. Fora racistes dels nostres barris!! pic.twitter.com/M5ykgLdjXB — Jose Téllez (@JoseTellezBDN) February 29, 2020

Prop d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dissabte a la tarda a Badalona per condemnar l'agressió racista en què una trentena de veïns del barri de Sistrells van agredir aquest dimarts al vespre un matrimoni migrant i el seu nadó.La Plataforma Antifeixista de Badalona, que ha convocat la protesta juntament amb Stop Mare Mortum, ha llegit un manifest en què es reclama al consistori que actuï contr el racisme a la ciutat. "No podem permetre que el feixisme s'expressi en cap de les seves formes, ni a Badalona ni enlloc", ha assenyalat també Badalona en Comú, que ha donat suport a la protesta.Segons va explicar una veïna a Twitter l'agressió va tenir lloc quan un grup d'individus va "destrossar" la porta principal de l'immoble que havia ocupat el matrimoni. Segons el mateix testimoni els veïns van llançar pedres a l'interior de l'habitatge, mentre proferien insults racistes contra la família.La mateixa veïna assegura que abans de les agressions els Mossos van fer acte de presència però van marxar després de comunicar que sense una ordre judicial no es podia desallotjar l'immoble. Més tard, quan van començar les agressions una patrulla va presentar-se ràpidament al lloc dels fets després de rebre l'avís d'una veïna.

