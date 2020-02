Cayetana Álvarez de Toledo demana a l'Assemblea Francesa que condemni l'acte de Puigdemont a Perpinyà

Carta que acabo de enviar al presidente de la Asamblea Nacional francesa pidiéndole que impulse una declaración de repulsa a la presencia de Puigdemont en su territorio.



No solo por solidaridad democrática con España.

También en razón de la dignidad democrática de Francia. pic.twitter.com/zeRadXQPzy — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) February 29, 2020

La portaveu del Partit Popular al Congrés dels Diputats, Cayetana Álvarez de Toledo, ha enviat una carta al president de l'Assamblea Nacional Francesa, Richard Ferrand, instant la cambra a efectuar una declaració institucional contra l'acte d'aquest dissabte del Consell per la República a Perpinyà . La pròpia Alvarez de Toledo la pròpia Álvarez de Toledo ha divulgat la carta -en castellà- a Twitter.Segons la dirigent popular, és "grotescament provocador" que Carles Puigdemont afirmés que "havia entrat a Catalunya" un cop a Salses (Rosselló ) i l'acusa de voler destruir el sistema de drets i llibertats que Espanya "comparteix amb la república francesa". Per la diputada, l'ara eurodiputat és "un pròfug de la justícia que s'ha negat a comparèixer davant dels tribunals espanyols".A més, lamenta la rebuda institucional de l'alcalde la Perpinyà i la presidenta del Consell dels Pirineus Orientals, la qual encaixa "amb profunda preocupació" per un tracte que considera "insòlit".Segons paraules de la diputada del PP, el fet que Puigdemont es mogui lliurement per Europa com a "pròfug", és un fet jurídic "crucial", el qual de Álvarez de Toledo creu que "hauria de bastar perquè les màximes autoritats franceses, executives i legislatives, expressessin el seu rebuig públic a la presència de Puigdemont en territori francès".

