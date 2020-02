Els nord-americans tenen por de la cervesa Corona pel brot de Coronavirus

La cadena estatunidenca CNN s'ha fet ressò de diverses enquestes ciutadanes que demostren la por que molts estatunidencs han agafat a consumir cervesa Corona a causa del brot mundial de coronavirus . A més, altres estudis afirmen que les vendes de la marca han caigut les últimes setmanes.L'agència 5W va publicar aquesta setmana una enquesta en què van preguntar a 737 persones si tenint el compte el brot de coronavirus, seguirien bevent productes de la marca de cervesa Corona. Del total d'enquestats, el 38% va afirmar que no comprarien Corona "en cap cas", i un altre 14% es va limitar a reconèixer que no la demanarien o comprarien en un lloc públic.Una altra enquesta realitzada per l'empresa d'estudi de mercats YouGov, va determinar que la firma havia caigut als nivells més baixos dels últims dos anys quant a intenció de compra per part dels consumidors. A més, el mateix estudi demostra que des de l'inici del brot del virus, la puntuació de la marca per part dels usuaris ha caigut.Fonts de Constellation's Brands, propietària de Corona, afirmen que aquests informes no reflecteixen el rendiment empresarial de la companyia. A més consideren "extremadament lamentable" la desinformació sobre l'impacte del virus en la seva cervesa.Segons Stephanie McGuane, portaveu de la multinacional, "les vendes de Corona continuen sent molt fortes i agraïm el suport continuat dels nostres fans". A més, des de la companyia es congratulen que del 16 de gener al 16 de febrer, les vendes de Corona Extra, el seu producte estrella, van créixer un 5% als Estats Units i asseguren que els seus clients" entenen que no hi ha cap vincle entre Corona i el virus".

