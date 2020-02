Agraïment de Puigdemont als assistents a Perpinyà: «Ens hem sentit molt acompanyats»

Carles Puigdemont, eurodiputat de Junts per Catalunya (JxCat) i protagonista de l'acte del Consell per la República a Perpinyà , ha enviat un missatge d'àudio per tal d'agrair l'assistència a les 200.000 persones que s'han acostat a la capital de la Catalunya Nord per fer-li costat a ell i a Toni Comín i Clara Ponsatí."Ens hem sentit molt ben acompanyats", assenyala Puigdemont en aquest missatge, en el qual lamenta que hi hagi hagut manifestats que no hagin pogut arribar per "dificultats que se sap molt bé d'on venen", en referència als controls de la policia espanyola

