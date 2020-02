Quatre dels 13 infectats per coronavirus al País Valèncià treballen en mitjans de comunicació

El País Valencià és una de les zones amb presència de més casos de coronavirus de tot l'Estat. Així doncs, després de la detecció de tres casos aquest dissabte al matí, actualment 13 persones estan infectades per l'epidèmia. A més, es dóna la casualitat que, d'aquests contagiats, un total de quatre persones treballen en mitjans de comunicació de la capital del Túria. Així ho ha avançat el diari Las Províncias, que ha reconegut que dos dels infectats treballen a la seva redacció. D'aquesta manera, un redactor d'esports i un tècnic informàtic es troben ingressats en un centre sanitari de València i presenten els símptomes propis del virus.D'altra banda, aquesta setmana coneixíem que Kike Mateu, periodista de la cadena Intereconomía a València -i tertulià d'El Chiringuito- s'havia infectat durant el seu viatge al nord d'Itàlia per seguir en directe l'Atalanta-València de Lliga de Campions. Ara s'ha sabut que la redacció del citat diari i l'estudi de l'emissora es troben en el mateix edifici, per la qual cosa els contagis dels tres treballadors podrien anar estretament lligats. A més, un tècnic de la cadena radiofònica també es troba ingressat a causa del virus.

