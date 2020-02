Buch demana explicacions al govern espanyol pels controls policials a la frontera

El conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha posat en contacte amb la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, mentre es desplaçava fins a Perpinyà pels controls policials a la frontera. Fonts de la conselleria han confirmat a l'ACN la trucada i, just després, expliquen que el control s'ha aixecat.Des de la delegació del govern circumscriuen el contacte a la coordinació habitual per aquests dispositius. Segons l'organització de l'acte del Consell per la República, les cues han provocat que uns 100 autobusos no hagin pogut arribar a la Catalunya del Nord.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor