VÍDEO L'emotiu cant dels Segadors que ha tancat l'acte de Perpinyà

Els Segadors acabe amb el Multitudinari acte de l'independentisme català al aparcament del recinte firal de #Perpinyà organitzat pel @ConsellxRep a la #CatalunyaNord. #LaRepúblicaAlCentreDelMón #NoSurrender pic.twitter.com/UsQ3LSuJS0 — Oriol Amat 🎗 //☆// 💙🐬 (@OriolAmat78) February 29, 2020

Milers de persones han entonat el cant dels Segador per tancar el massiu acte de l'independentisme que s'ha celebrat aquest dissabte a Perpinyà, i al que han assistit unes 150.000 persones. De fet, l'organització ha hagut de tancar les portes del recinte deixant a centenars de vehicles que encara estaven de camí a la ciutat.L'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí han estat algunes de les personalitats que han pujat a l'escenari muntat al Parc de les Exposicions per dirigir-se als milers de manifestants que hi han assistit. Qui també han participat han estat la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que ho ha a través de vídeo, igual que el president del partit, Oriol Junqueras

