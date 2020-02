Willy Toledo, absolt del delicte d'ofensa als sentiments religiosos

L'actor Willy Toledo ha estat absolt del delicte d'ofensa als sentiments religiosos. D'aquesta manera ho ha dictaminat el Jutjat Penal núm. 26 de Madrid, que ha considerat que els missatges publicats per l'acusat a les xarxes socials insultant a Déu i a la Verge no acrediten cap delicte.La sentència del magistrat reconeix "la falta d'educació, de mal gust i un llenguatge groller" utilitzat per Toledo, assegurant que aquests trets "caracteritzen les seves publicacions". Tanmateix, els fets no constitueixen un delicte d'escarni contra els sentiments religiosos pels quals havia sigut acusat". En aquesta direcció, el Jutge també ha resolt que l'actor no va cometre cap delicte d'obstrucció a la Justícia q uan no es va presentar als Jutjats anteriorment. L'associació catòlica Abogados Cristianos va interposar una denúncia contra l'actor madrileny arran d'uns missatges publicats a la xarxa social Facebook entre el 2015 i el 2017, en què insultava a Déu i a la Verge. Per aquests fets, demanava 22 mesos de multa. D'altra banda, la defensa de l'acusat i la Fiscalia demanaven l'absolució per aquests fets, al·legant llibertat d'expressió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor