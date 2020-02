Investigadors troben propietats antibiòtiques en el cànnabis, que podria utilitzar-se en nous fàrmacs

Investigadors de la Universitat de McMaster, al Canadà, han identificat un compost antibacterià fet de plantes de cànnabis que podria servir per a desenvolupar nous fàrmacs, segons publica la revista ACS Infectious Diseases. La investigació va iniciar-se fa dos anys, arran de la legalització de la marihuana al Canadà.Aquest potencial antibiòtic, que no presenta efectes psicoactius, està fet a partir d'un compost anomenat cananabigerol (CBG). Segons declara Eric Brown, líder de l'estudi, van investigar 18 compostos cannàbics disponibles al mercat, dels que "la totalitat van presentar activitat antibiótica".Segons Brown, es van centrar en un cannabinoide anomenat CBG, ja que comptava amb l'activitat "més prometedora", afegint que van sintetitzar-lo en una quantitat massiva per aprofundir en la investigació. A més, assegura que "obra una finestra terapèutica, estreta, per convertir-ho en un medicament". Els següents passos, segons l'investigador, consisteixen millorar el compost, que ja és més "específic" per la bacteria i té una menor possibilitat de toxicitat.El líder de l'estudi assegura que la troballa "suggereix" un potencial terapèutic real pels cannabinoides", afegint que en ratolins, el CBG va combatre patologies relacionades ambelbacteri "Staphylococcus aureus", i que antibiòtics com la meticil·lina no poden controlar. En aquesta direcció, va impedir la capacitat del bacteri de formar biopel·lícules, comunitats de microorganismes malignes que s'uneixen a les parets dels teixits. També va destruir les que ja estaven creades i va matar cèl·lules resistents als antibiòtics.Per a Eric Brown, "és cert" que hagi existit certa estigmatització quant a la inversió en aquest tipus d'investigació, però es mostra convençut que cada vegada hi ha més proves anecdòtiques de l'ús medicinal del cànnabis, com és el cas d'aquest estudi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor