L'acte a Perpinyà, desbordat per afluència massiva: portes tancades i autocars que giren cua

El conductor del nostre autobus s'atura al marge de l'autopista abans d'arribar a #TothomaPerpinya perquè no se li permet conduir més de quatre hores seguides i ja en porta gairebé cinc. Mitja hora de pausa forçosa. — Albert Cuesta Zaragosí 🎗 (@albertcuesta) February 29, 2020

EN DIRECTE Gent bloquejada a les carreteres en direcció a Perpinyà escolta l’acte per internet i les ràdioshttps://t.co/mufnr6IWj6 #TothomaPerpinya pic.twitter.com/RcnfkRssGf — NacióDigital (@naciodigital) February 29, 2020

Cues quilomètriques d'autobusos i cotxes a l'autopista en direcció Perpinyà. L'afluència massiva de persones a l'acte organitzat pel Consell per la República aquest dissabte al Parc de les Exposicions a la capital de la Catalunya Nord s'ha vist desbordat per les previsions d'assitència, que ja ha superat els 150.000 manifestants L'inici dels parlaments s'ha hagut d'endarrerir una hora precisament per les retencions que impedien que l'exconsellera Calra Ponsatí pogués arribar a la ciutat. De fet, l'organització ja ha hagut de tancar les portes del recinte ( ja ple de gom a gom) quan encara queden cues de vehicles que van direcció a Perpinyà.No són pocs els que, a través de les xarxes, s'han fet ressò d'aquest mobilització massiva, i mentre alguns estan pensant si girar cua, altres directament han baixat del vehicle per continuar a peu.També estan sent recurrents les imatges de persones al mig de la carretera, bloquejant el trànsit, mentre segueix per ràdio la retransmissió de l'acte.

