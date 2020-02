Dos dels sis infectats per coronavirus a Catalunya són professionals sanitaris

La Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés, ha valorat aquest matí amb el secretari de Salut Pública, Joan Guix, la situació del coronavirus al territori català, on ja hi ha sis persones infectades. D'altra banda, també s'hi han anunciat dues novetats quant a l'assistència dels pacients.D'aquesta manera, per un costat, la Consellera de Salut ha anunciat el reforç el servei tant el servei de CatSalut Respon com. A més, han anunciat que a partir d'ara, el SEM es traslladarà al domicili del possible infectat per efectuar-hi la prova de detecció. Una de les novetats també implica als infectats de caràcter lleu, els quals podran romandre en ingrés domicilari sense necessitat de ser ingressats en un centre mèdic. Aquesta última mesura, segons Vergés, serà efectiva "els pròxims dies"Joan Guix ha repassat els nous casos de coronavirus a Catalunya, amb què la xifra assoleix els sis infectats. En aquesta línia, ha indicat que els dos infectats de Sant Cugat del Vallès són professionals de la salut, però que en cap cas han contret l'infecció durant la pràctica professional.A la roda de premsa també hi ha participat el gerent del Servei d'Emergències Mèdiques, qui ha declarat que el virus presenta unes circumstàncies " molt semblants a les de la grip", tot i que ha justificat la situació d'alerta afegint que el coronavirus "només fa dos mesos que el coneixem".

