200.000 persones omplen Perpinyà per celebrar la «victòria» de l'exili

Hem entrat a Catalunya. Molt contents i emocionats de tornar a trepitjar terra catalana com a persones lliures, després de més de dos anys i tres mesos vivint a l'exili. Gràcies a tothom que ho ha fet possible. #nosurrender #LlibertatPresosPoliticsiexiliats pic.twitter.com/5yKKjspOim — Carles Puigdemont (@KRLS) February 28, 2020

El Parc de les Exposicions de Perpinyà és l'epicentre de l'independentisme des de primera hora d'aquest dissabte. 200.000 persones, segons ha assenyalat l'organització des de l'escenari -110.000 segons les dades de l'autoritat francesa-, omplen el recinte, on el Consell per la República ha convocat la ciutadania per celebrar l'entrada de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí com a eurodiputats. Centenars d'autobusos s'han desplaçat cap a la capital de la Catalunya Nord, tenyida d'estelades.L'afluència de vehicles ha generat embussos al Pertús, la qual cosa ha obligat a endarrerir una hora l'inici dels discursos. Lluís Llach ha comunicat des de l'escenari el canvi. La delegació de Seguretat Pública a Perpinyà ha rebaixat la xifra a 110.000 persones. Moltes més, en qualsevol cas, que les 70.000 que havien previst els organitzadors.Abans d'arrencar l'acte, les formacions polítiques que han fet costat a l'acte -Junts per Catalunya (JxCat), ERC i Demòcrates- han constatat, amb més o menys intensitat, la "victòria" de l'exili contra les traves judicials de l'Estat, i també han lamentat que no hi pugui ser Oriol Junqueras. Els republicans, representats per Ernest Maragall, han asegurat que l'acte és el "contrapunt necessari" a la taula de diàleg. Òmnium Cultural, amb Marcel Mauri al capdavant, ha ressaltat que cal una amnistia immediata, i ha destacat que "sense Puigdemont a casa seva", no pot haver-hi normalitat.Elisenda Paluzie, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha destacat la presència "massiva" de Ciutadans, i ha insistit que aquests actes han d'anar acompanyats "d'accions" a Catalunya per caminar de nou cap a la independència.L'escaleta de l'acte, que ha estat objecte de debat intern durant setmanes, inclou discursos dels exconsellers i també de l'expresident, protagonista de la mobilització en ple clima preelectoral a Catalunya. La delegació de JxCat és la més nombrosa -inclòs el president de la Generalitat, Quim Torra, i també Artur Mas-, mentre que la d'ERC no té els seus principals dirigents asseguts a primera fila. Els republicans formen part del Consell, però no han assistit a les principals reunions que han servit per perfilar la mobilització, apadrinada per l'ANC i Òmnium Cultural. La CUP, en un comunicat, ha anunciat que no hi assistirà perquè hi veu certs "partidismes" En l'escaleta hi apareix, també, un vídeo amb l'aparició de tots els represaliats, ja siguin presos o exiliats. Fa setmanes que es va descartar la presència física de Marta Rovira, secretària general d'ERC i exiliada a Suïssa, i tampoc s'ha acabat de concretar una aparició en directe per videoconferència. L'acte també serveix per reivindicar la figura d'Oriol Junqueras, líder dels republicans, que està empresonat a Lledoners -compleix condemna per sedició- i a qui l'Estat ha tombat la condició d'eurodiputat. La qüestió està ara en mans de la justícia europea, on va recórrer ERC la setmana passada L'acte suposa per a Puigdemont l'oportunitat d'acostar-se com mai -des que és a l'exili- a prop de casa seva, a Girona. Des del primer moment que va sortir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre Junqueras, que de retruc beneficiava el líder de JxCat, la formació va madurar un desplaçament a Perpinyà. L'entrada de Comín i Ponsatí -aquesta última després del Brexit- ha acabat de donar forma a l'acte, que el Consell també vol aprofitar per remarcar el seu paper en el procés independentista. Fins i tot Mas proposa que l'organisme lideri el rumb cap a la República mentre la Generalitat es dedica a governar les qüestions del dia a dia Aquesta línia argumental entronca amb la possibilitat, àmpliament reclamada per sectors de JxCat, que Puigdemont assumeixi de nou el lideratge electoral acompanyat d'un candidat efectiu a la presidència. En aquest sentit, el nom que més ha crescut en les últimes setmanes és el de Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals, a qui s'ha situat a la taula de diàleg amb el govern espanyol. L'acte a Perpinyà, de fet, arriba només tres dies després de la primera trobada, en la qual es va maquillar el desacord per tal de poder avançar en les futures reunions mensuals.

