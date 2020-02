Premi de nou milions d'euros a a un sol número de l'ONCE venut a Olot

El Cuponazo d'aquest divendres, 28 de febrer, ha tocat a Olot amb un premi de 9 milions d'euros a un sol número i sèrie, el 52.605 . L'afortunat va demanar expressament a la venedora del quiosc del número 21 del cèntric carrer de Sant Rafael que li vengués el cupó fet a màquina, el terminal de punt de venda (TPV), de la sèrie 067, ja que segons sembla és el seu número preferit.Per bé que Margarita Puig, responsable d'aquest quiosc, no recorda de qui es tracta, s'ha mostrat "molt contenta", especialment, a més, pel fet que fa ben pocs dies que ha estrenat la nova caseta que ha dissenyat l'ONCE, molt més àmplia i còmoda per als venedors i més diàfana per als clients."Estava dormint quan em van telefonar per dir-me que havia donat el premi més gran. I em vaig desvetllar, és clar. Em fa una il·lusió enorme. Ja havia repartit un premi de 35.000 euros i un sou de 2.000 euros al mes durant 10 anys, però mai no havia donat un premi tan gros", explica Puig molt contenta.Margarita fa 11 anys que ven cupons i abans ho havia fet en altres carrers del municipi d'Olot i també a la plaça de Mercat. Avui, per a celebrar-ho, és "a peu del canó fins a les dues de la tarda i de 4 a 8 perquè m'agrada moltíssim la meva feina", assegura.Olot pertany administrativament a l'agència de l'ONCE de Figueres, que presta serveis personalitzats a 150 afiliats i afiliades de l'entitat.Aquest sorteig de l'ONCE, el Cuponazo, reparteix tots els divendres, si toca, un premi major de 9 milions d’euros; sis segons premis de 100.000 euros i 134 premis de 25.000 euros a les cinc xifres del primer premi (40.000 a la modalitat XXL).

