Detingut un home a Salou per robatoris en més de 40 pisos del municipi

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'una quarantena de robatoris amb força a Salou. La detenció va tenir lloc el passat dimecres, després que la investigació avancés arran de diversos robatoris entre els dies 7 i 20 de febrer en blocs d'apartaments dels carrers Josep Carner i Priorat, i l'avinguda Carles Buïgas de la mateixa població. El cos policial havia iniciat la investigació al desembre, arran d'una onada de robatoris en pisos de diverses zones del municipi costaner.Segons expliquen els Mossos en una comunitat, després d'escalar fins als habitatges, el sospitós forçava les finestres i portes corredisses de vidre i un cop a l'interior s'emportava tota mena d'aparells electrònics, joies i altres objectes de valor. Els objectes robats eren emmagatzemats en apartaments d'on havia aconseguit una clau de còpia de l'interior.Freqüentment, després de robar en habitatges, l'home hi pernoctava, fet que prova la troballa de restes d'aliments i de substàncies estupefaents. A més, les investigacions van concloure que prèviament havia estudiat els blocs on pretenia actuar per assegurar-se que els propietaris o llogaters no el sorprenguessin.L'home, que durant el mes de febrer ha estat detingut en quatre ocasions i acumula prop d'una quinzena d'antecedents policials, la majoria per fets delictius similars, va quedar dimecres en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.

