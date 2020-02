FOTO El CDR de la Cerdanya contesta a SCC tallant el Túnel del Cadí

Ens sumem a l’#EfecteMeridiana proposat per SCC. Aquesta tarda tallarem el Túnel del Cadí per recordar, als pixapins adinerats, que no vivim en normalitat democràtica.



Bona tarda, @transit. Si hi ha retencions, som nosaltres ✌🏽#TallaTúnelsTuTambé pic.twitter.com/ugAo27Iqk0 — CDR de Cerdanya (@CerdanyaCDR) February 28, 2020

Membres del CDR de la Cerdanya van tallar aquest divendres el Túnel del Cadí. Segons una publicació de l'organització a xarxes socials, l'acció va produir-se com a resposta a la proposta de SCC, que va anunciar aquesta setmana que tallaria cada divendres els Túnels de Vallvidrera com a resposta al tall que centenars d'independentistes protagonitzen cada vespre a l'avinguda Meridiana des de fa prop de cinc mesos.Així doncs, en una publicació a Twitter, s'hi veu manifestants amb una gran pancarta on s'hi pot llegir la inscripció "túnel tallat", a més de la presència de diversos vehicles, a la imatge també hi ha presència d'estelades i altres cartells reivindicatius. A més, la foto va acompanyada d'un text on s'hi vol recordar "als pixapins adinerats, que no vivim en normalitat democràtica".

