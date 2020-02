Tres morts en un accident de trànsit a la N-240 a Tarragona

Un dels vehicles accidentats Foto: Trànsit

Tres persones han mort aquest matinada en un accident de trànsit al quilòmetre 2,5 de la N-240, a Tarragona. Es tracta dels tres ocupants d'un turisme que ha sortit de la via i ha impactat amb la mitjana de la carretera per causes que encara es desconeixen. Les tres víctimes han mort al lloc dels fets sense que els serveis d'emergència poguessin salvar-los la vida.El Servei de Trànsit ha rebut l'avís de l'incident a les cinc de la matinada de divendres a dissabte, i onze patrulles de Mossos, tres dotacions de Bombers i tres ambulàncies del SEM. La via ha estat tallada fins les 8.00 d'aquest dissabte, en què ha estat reoberta. Amb aquestes tres víctimes, ja són 21 les persones mortes a les carreteres catalanes aquest 2020.

