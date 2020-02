Puigdemont agraeix la solidaritat de Perpinyà: «Gràcies a vosaltres sabem que hi ha llum»

​ El president de la Generalitat, Quim Torra, i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont han agraït la "solidaritat i fraternitat" de Perpinyà i han afegit que es tracta d'una "penyora" que la Catalunya del Sud retornarà amb "escreix" quan ho necessitin. "Gràcies a vosaltres sabem que hi ha llum", ha afegit Puigdemont. Per la seva banda, Torra ha dit que es tracta d'un "dia d'esperança" i d'un "retrobament entre dues Catalunyes".L'alcalde de Perpinyà, Jean-Marc Pujol, ha explicat que ha acollit la delegació catalana perquè està a favor de la llibertat d'expressió i ha recordat que Perpinyà és "terra d'exili". La recepció s'ha fet poc abans de l'acte organitzat pel Consell per al República que preveu aplegar unes 70.000 persones.

