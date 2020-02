S'eleva a sis el nombre de casos de coronavirus a Catalunya

El Departament de Salut ha confirmat dos nous casos de coronavirus a Catalunya. L'un és el d'una treballadora de l'Ajuntament de Girona de 52 anys que va viatjar al nord d'Itàlia fa uns quinze dies. La dona es troba en estat lleu i, segons ha pogut saber l'ACN, no està hospitalitzada, sinó que els serveis mèdics l'han confinat a casa seva on guarda repòs. Després de presentar símptomes i trobar-se malament, l'afectada va anar al centre de Salut. Ha estat a l'hospital Josep Trueta de Girona on aquest dissabte a primera hora del matí s'ha confirmat el positiu.L'altre cas és un home de Sant Cugat del Vallès que va tenir "contacte íntim" segons ha explicat el Departament de Salut amb un altre cas detectat anteriorment. Es dona el cas que una dona de 58 anys d'aquesta localitat ja va donar positiu per coronavirus i va quedar ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona en estat lleu.Amb aquests dos ja són sis els positius per coronavirus a Catalunya, que se sumen als de la resta de l'Estat. De moment, el Ministeri ha confirmat 45 casos. En concret, a la Comunitat Valenciana n'hi ha deu, vuit a Madrid, sis més a Canàries i a Catalunya – amb els dos d'aquest dissabte -, dos a Castella-Lleó, Balears i País Basc i el darrer cas a l'Aragó.

