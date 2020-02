FOTO La històrica portada de «L'Independant» per l'acte de Perpinyà

Carlos Puigdemont provoque un bain de foule devant le mur des légendes de l'@usap_officiel à 35 minutes du match entre Perpignan et le @RouenNdieRugby pic.twitter.com/qa0FMbgHOy — ParisNormandie Sport (@Sport_PN) February 28, 2020

Nova samarreta per a aquest partit de la festa catalana! Descobriu-lo exclusivament a la nostra botiga de l’Estadi Aimé Giral pel partit @usap_officiel vs @RouenNdieRugby d’aquesta tarda !



Aviat serà el vostre 🥰#USAP #USAPRNR #Catalans #CATALANITAT pic.twitter.com/a5mPamcS83 — Usap (@usap_officiel) February 28, 2020

"Cita amb la història". Així obre la portada de demà el diari de la Catalunya Nord, L'independant, amb una imatge d'una de les múltiples manifestacions independentistes que s'han celebrat en el marc de la Diada Nacional de Catalunya. El rotatiu sentencia que més de 100.000 catalans se citen a Perpinyà per l'acte unitari convocat pel Consell per la República, amb els eurodiputats Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín al capdavant.Per al seu primer acte públic a Perpinyà, Carles Puigdemont ha triat un lloc amb una elevada elevada càrrega simbòlica per als nord-catalans: l'estadi de l'USAP, el gran equip de rugbi nord-català -i, per extensió, català en general-. Puigdemont ha despertat una forta expectació per la seva presència a l'estadi, on ha estat rebut amb crits de "president, president".A més, el club ha inaugurat una placa amb el nom de Puigdemont en un mur del seu estadi, l'Aimé Giral, al costat de diverses llegendes de la història de l'equip. La inauguració s'ha fet amb presència del propi Puigdemont i el president de l'USAP, François Rivière, tots dos abillats amb les bufandes quatribarrades de l'equip.L'USAP també ha posat a la venda una samarreta especial, de color groc i amb la llegenda "sem catalans, sem usap", a més d'una bandana amb l'estelada. Igualment com a novetat, el club està emprant els darrers dies el català en la seva comunicació a les xarxes de l'esdeveniment, quan habitualment només s'hi expressa en francés.La presència de Puigdemont al partit esdevé així l'aperitiu del plat fort del gran acte d'aquest dissabte a Perpìnyà, amb ell mateix i els també exiliats Toni Comín i Clara Ponsatí, a més del president Quim Torra i l'expresident Artur Mas. S'hi espera l'assistència de prop de 70.000 persones, i ja hi ha més de mig miler d'autocars contractats per a l'esdeveniment: la meitat dels que es van mobilitzar per a la darrera Diada a Barcelona.L'acte política arrancarà a les 12 del migdia, i prèviament, des de quarts d'onze del matí ja hi haurà actuacions musicals (entre les quals, Roger Mas i Lluís Llach) i a dos quarts de dotze hi haurà castells. L'organització ha implantat unes estrictes mesures de seguretat per a l'acte, al qual no s'hi podran introduir ampolles de vidre, llaunes ni recipients de més de mig litre de líquid, entre d'altres limitacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor