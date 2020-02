Torra celebra els 150 anys del Port de Tarragona: «És un gran motor econòmic pel país»

EN DIRECTE Comença l'acte de celebració dels 150 anys del @PortdeTarragona amb la presència del president @QuimTorraiPla, el conseller @damiacalvet, el president del Port, @jmcruset, i el president de @PuertosEstado, Francisco Toledo#150PortTGN pic.twitter.com/nrPub6mhx1 — NacióTarragona (@naciotarragona) February 28, 2020

El Port de Tarragona compleix enguany 150 anys d'història i ho ha volgut celebrar amb un gran acte aquest divendres a la nit al Moll de la Costa. La trobada ha aplegat totes les institucions, empreses, entitats i agents socials i culturals implicats amb el Port i ha rendit homenatge a totes les persones que treballen - i han treballat - per la comunitat portuària de la ciutat.L'acte ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, el president del Port, Josep Maria Cruset, el nou president de Puertos de l'Estado, Francisco Toledo, membres de la Diputació i diversos alcaldes de la demarcació. Tots ells han destacat la importància de les instal·lacions en l'economia de la ciutat i el territori i han celebrat les darreres xifres del Port, les millors de la dècada.El president de la Generalitat ha reivindicat la importància del Port de Tarragona en el transport de mercaderies a tot el Mediterrani i ha assegurat que és "indubtablement un gran motor econòmic pel país". "Les dades del Port són un referent d'excel·lència que van en la línia del gran potencial exportador de Catalunya. És un port d' avantguarda i un port amb solidesa", ha dit. A més, Torra ha aprofitat per recordar les víctimes de l'explosió a l'empresa Iqoxe i ha emplaçat a tots els agents a "extreure millores i solucions".El president del Port, Josep Maria Cruset, ha començat el seu discurs lamentant que l'exconseller de Territori empresonat, Josep Rull, no hagi pogut assistir a l'aniversari i ha agraït la seva tasca i compromís amb el Port. Cruset ha destacat que el Port fa més de 2.000 anys que és una "infraestructura clau per la ciutat i el territori" i un "gran motor econòmic", però ha criticat que, tot i la potencialitat de la zona, el sud no se senti prou "valorat ni respectat"."El país s'ha de convertir en un referent més enllà de Barcelona. Aquí tenim infraestructures molt potents, aquí tenim tot el necessari per ser un referent i ens oferim per formar part dels canvis i transformacions d' aquest pais", ha demanat.Per la seva banda, Francisco Toledo, en el seu primer acte com a president de Puertos de l'Estado - ja que va ser nomenat fa menys d'una setmana en el darrer Consell de Ministres- s'ha dirigit en tot moment en català i ha assegurat que el Port de Tarragona ha demostrat ser "sostenible econòmicament, socialment i mediambientalment".Aquest ha estat l'acte central i més multitudinari del 150é aniversari, però no l'únic. Enguany, el Port organitza desenes d'activitats, com ara les visites "Espais portuaris per descobrir", que comencen aquest mateix cap de setmana i que permetran a la ciutadania conèxier els racons més amagats i desconeguts de les instal·lacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor