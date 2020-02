FOTO Un jugador de l'USAP de Perpinyà llueix l'estelada en ple partit

Un dels principals focus d'aquest cap de setmana és Perpinyà, on se celebrarà la primera gran trobada de l'independentisme del 2020. Aprofitant l'ocasió, un jugador de l'USAP de Perpinyà ha protagonitzat un gest en ple partit que no ha passat desapercebut. Charles Gil ha saltat a la gespa amb un casquet on apareix l'estelada, una peça que ja havia portat durant els entrenaments d'aquesta setmana.



Nivell ídol, Charles Geli amb el casquet de l'estelada en el partit per la catalanitat.

Gran! pic.twitter.com/igPWj6744F — Quim Vall-llosera (@Vallllosera) February 28, 2020

Al partit hi ha assistit Carles Puigdemont, que ha estat rebut amb crits de "president" al camp. Aquest mateix divendres, el club ha inaugurat una placa amb el nom de Puigdemont en un mur del seu estadi, l'Aimé Giral, al costat de diverses llegendes de la història de l'equip.La inauguració s'ha fet amb presència del mateix Puigdemont i el president de l'USAP, François Rivière, tots dos abillats amb les bufandes quadribarrades de l'equip.L'USAP també ha posat a la venda una samarreta especial, de color groc i amb la llegenda "sem catalans, sem usap", a més d'una bandana amb l'estelada. Igualment com a novetat, el club està emprant els darrers dies el català en la seva comunicació a les xarxes de l'esdeveniment, quan habitualment només s'hi expressa en francès.

