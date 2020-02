Valls, contra Puigdemont: «No ets a Catalunya, ets a França, una república indivisible»

No @KRLS no estàs a Catalunya, estàs a França, una República, una i indivisible. Estàs protegit per la teva immunitat parlamentària, però no ets benvingut allí... estàs provocant a Espanya, un Estat de Dret i una bella democràcia i estàs atemptant contra els valors de la UE — Manuel Valls (@manuelvalls) February 28, 2020

El regidor de l'Ajuntament de Barcelona per Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, ha carregat contra el president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, per les seves paraules sobre l'arribada a la Catalunya Nord. A través del seu compte de Twitter, l'ex-primer ministre de França, ha carregat contra Puigdemont afirmant que "no és a Catalunya, és a França, una república indivisible". El Parc de les Exposicions de Perpinyà serà aquest dissabte l'escenari de la primera gran mobilització independentista del 2020 . El Consell per la República hi preveu reunir desenes de milers de persones - la previsió és que se superin els 70.000 assistents - en un acte que serà una exhibició de múscul de l'exili. La convocatòria respon a l'èxit de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí a l'hora de ser acreditats com a eurodiputats i, per tant, a la reivindicació de l'estratègia de defensa a l'exterior. Tots tres, membres de Junts per Catalunya (JxCat) a l'Eurocambra, parlaran a l'escenari. Aquest divendres, Puigdemont i Ponsatí s'han fotografiat a Salses i després han assistit a un partit de la USAP de Perpinyà, on han estat rebuts amb aplaudiments L'escaleta de l'acte, que ha estat objecte de debat intern durant setmanes, inclou discursos dels exconsellers i també de l'expresident, protagonista de la mobilització en ple clima preelectoral a Catalunya. La delegació de JxCat serà la més nombrosa -inclòs el president de la Generalitat, Quim Torra, i també Artur Mas-, mentre que la d'ERC no tindrà els seus principals dirigents asseguts a primera fila. Els republicans formen part del Consell, però no han assistit a les principals reunions que han servit per perfilar la mobilització, apadrinada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural. La CUP, en un comunicat, ha anunciat que no hi assistirà perquè hi veu certs "partidismes"

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor