Denuncien un home que conduïa begut i drogat i es volia fer passar per policia a Mataró

Els Mossos han denunciat un veí de Mataró de 34 anys que es feia passar per policia mentre conduïa begut i drogat un vehicle que també simulava que era policial. Els fets van tenir lloc el 21 de febrer quan agents de paisà van veure un home amb aspecte sospitós sortint d'un immoble de la ciutat. Quan l'individu va intentar arrancar el seu cotxe, els agents el van aturar.Durant la identificació, van veure que duia posada una falsa armilla antibales i un cinturó operatiu amb compartiments. En l'escorcoll del turisme es van trobar quatre distintius de vehicle oficial amb logotip, tres walkie-talkies, un esprai de defensa personal, 22 cartutxos detonadors i una pistola detonadora. A més, va donar positiu en alcohol i drogues.El turisme de l'home denunciat també duia instal·lats un equip de llums i sirena iguals als que utilitza un vehicle policial de paisà. En el portaequipatge es van trobar diverses armilles reflectants de serveis d'emergències, llanternes i cons amb el logotip de la policia.L'home, amb antecedents per fets similars, va ser traslladat a dependències policials on, voluntàriament, va desmuntar i lliurar els equips de llums i sirena que tenia instal·lats al vehicle particular.Els Mossos l'han denunciat com a presumpte autor dels delictes de falsificació documental, usurpació de funcions públiques i un delicte de tinença d'armes. El cas ja es troba en mans del Jutjat de Mataró a l'espera de judici.

