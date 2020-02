«Quan la gent venia a comprar els bitllets per anar a Perpinyà, els brillaven els ulls»

Presentació del Consell local per la República de Sant Cugat. Foto: Cedida

Aquest dissabte 29 de febrer se celebrarà a Perpinyà, capital de la Catalunya Nord, el primer gran acte independentista de l'any, en el qual s'espera l'assistència de més de 70.000 persones, segons càlculs de l'organització . 10 dels gairebé 700 autocars que sortiran de Catalunya, ho faran des de Sant Cugat.Uns 600 santcugatencs no es perdran l'acte d'aquest dissabte a Perpinyà. El Consell Local per la República, juntament amb l'ANC i la col·laboració d'Òmnium, han omplert 10 autocars que sortiran dissabte a les 7 del matí de Sant Cugat rumb a la Catalunya Nord. El vicepresident del Consell Local per la República, Xavier Palet, explica aque s'han batut tots els rècords."Vam pecar d'innocents", diu Palet, qui confessa que en un primer moment van posar a disposició tres autocars, però les peticions de la gent per apuntar-se van fer que s'anessin ampliant fins als 10 que demà enfilaran tots junts l'autopista AP-7 fins a la ciutat francesa. "Quan venien a comprar els bitllets, els brillaven els ulls".És el cas de la Teresa Sirvent, que no es perd cap mobilització. Defensora de viatjar amb autobús, no va dubtar ni un moment en apuntar-se. "A casa ja tenim una frase feta amb el meu marit. Quan ens llevem diem: 'avui on anem'. Ella ha anat quatre vegades a Brussel·les amb autocar, que defensa que "és la manera més còmode, no t'has de preocupar per res i sempre hem tingut bones experiències". Tots els que viatgen, diu Sirvent, "tenen molta bona predisposició"."La gent està molt motivada, torna a engrescar-se", ha explicat la membre de la junta d'ANC de Sant Cugat, Sílvia Solanellas. "Hem estat fent moltes coses, però amb un to baix, però l'important és que la gent persisteix". Des de l'organització expliquen que viatja gent de moltes edats diferents i també gent "molt gran", que malgrat els quilòmetres i la necessitat de portar una cadira plegable per poder seguir tot l'acte, volen ser-hi.El de demà és un acte inèdit. Els tres eurodiputats, Puigdemont, Comín i Ponsatí, rebran l'escalf en viu de milers de persones que els volen fer costat. "Anem a donar-los l'enhorabona", diu Sirvent, qui expressa que "ha estat molt difícil arribar fins aquí i gràcies a la tossuderia ho hem aconseguit, malgrat que falta Junqueras". "Ara comencem a veure resultats", afegeix.Per la seva banda, Solanelles confessa que "no sé què passarà després de l'acte de demà", però poder veure el president Puigdemont i els eurodiputats "és una gran fita". "Aconseguirem que l'escalf que els transmetem, es faci realitat". A banda dels autocars, des de Sant Cugat asseguren que també hi ha moltes persones que pugen amb vehicles privats. Alguns han sortit aquest divendres i altres ho faran demà al matí.Els organitzadors fa dies que avisen als santcugatencs que portin el seu menjar per evitar haver de fer llargues cues o no trobar un lloc per menjar una vegada finalitzi l'acte, cap a les dues del migdia. "Em consta que ja no queda cap taula buida a Perpinyà", puntualitza Palet. I és que una ciutat d'uns 120.000 habitants es veurà desbordada per l'arribada d'unes 80.000 persones que no es volen perdre assistir a l'acte amb els eurodiputats a l'exili.Per la seva banda Sirvent assegura que caldrà tenir "molta paciència". "Serem molta gent i segur que les àrees de servei estan plenes, caldrà fer cues per anar al lavabo" però explica que la predisposició sempre és bona i molt col·laborativa. A tot això caldrà sumar-hi l'organització per part de l'estat francès i els controls de seguretat que ja s'han anunciat que es faran. És per això que demanen també que tothom tingui la documentació preparada. A Sant Cugat els autocars tornaran durant la tarda d'una jornada que des del Consell per la República qualifiquen d'"històrica".

