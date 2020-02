VÍDEO EN DIRECTE Segueix aquí l'acte del Consell per la República a Perpinyà

El Consell per la Repúbliac organitza aquest dissabte l'acte més rellevant des de la seva fundació. L'organisme ha omplert el Parc de les Exposicions de Perpinyà amb un acte de reivindicació de l'exili que serveix per celebrar l'entrada de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí com a eurodiputats malgrat les traves de l'Estat. Segueix en directe el desenvolupament de la concentració, que inclou concerts amb la participació de Lluís Llach i Roger Mas i els discursos dels tres dirigents de Junts per Catalunya (JxCat). També hi seran presents els presos i la resta d'exiliats a través d'un vídeo.

