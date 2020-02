David Melgarejo, nou corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a París

TV3 i Catalunya Ràdio tindran nou corresponsal a París. David Melgarejo, redactor especialitzat en tribunals, substituirà Josep Capella com la cara visible de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a la capital de França a partir d'aquest juliol. Aquest darrer, que hi era des del setembre del 2017, es reincorpora a Madrid. Actualment, el delegat de la televisió pública a la capital espanyola és Albert Calatrava.Melgarejo ha estat designat com a corresponsal en territori francès després de superar un procés de selecció intern de la Corpo. El periodista treballa a TV3 des del 2001, quan es va incorporar al Departament d'Informatius.

