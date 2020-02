​Volkswagen pagarà 830 milions d'euros als afectats pel «Dieselgate» a Alemanya

El fabricant alemany d'automòbils Volkswagen pagarà 830 milions d'euros a clients alemanys afectats per la manipulació de motors dièsel, en el cas conegut com a "Dieselgate", després d'arribar a un acord extrajudicial de compensació amb una associació de consumidors que representa uns 400.000 clients.Segons un comunicat de l'organització Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) les indemnitzacions oscil·laran entre els 1.350 i els 6.257 euros segons el model del cotxe i l'any de compra del vehicle. El cas es va descobrir quan la companyia va instal·lar un software en milions de vehicles que manipulava les dades d'emissions contaminants per superar les proves mediambientals.En un comunicat, el grup de consum alemany ha explicat que els aproximadament 260.000 usuaris que es van sumar al cas poden rebre entre 1.350 i 6.257 euros, segons el model i l'edat del cotxe. Aquells que vulguin rebutjar l'oferta encara poden presentar reclamacions individuals a l'octubre, han indicat.Els consumidors que es van unir al cas de vzbv però no vivien a Alemanya en el moment en què van comprar el cotxe o van comprar el vehicle a partir del 2016 no estan inclosos en aquest acord. Els consumidors de Bèlgica, Itàlia, Portugal i Espanya també han denunciat el fabricant de vehicles per l'escàndol de la manipulació dels motors dièsel. A l'estat espanyol, la demanda col·lectiva que l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va presentar contra Volkswagen el 2017 ja està vista per sentència.

