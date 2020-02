La borsa es contagia de la histèria pel coronavirus i registra la pitjor setmana des de la crisi

La borsa ha estat una de les més afectades pel coronavirus aquesta setmana, la pitjor per als mercats financers des de la crisi. Els selectius d'arreu del món han registrat caigudes que en el cas de l'índex de referència espanyol, l'Íbex 35, ha estat de prop del 12% en les cinc sessions que han transcorregut des de dilluns.Aquest divendres la borsa de Londres ha caigut un 3,39%, la de Frankfurt un 4,44% i l'Íbex un 3,47%. A l'altra banda de l'Atlàntic també hi ha hagut números vermells durant bona part de la setmana, i a les sis de la tarda el Dow Jones nord-americà queia més d'un 3%. Una xifra similar a la del Nikkei japonès, que ha caigut un 3,67% en l'última sessió de la setmana, mentre que la borsa de Hong Kong ha caigut un 2,42%.En conjunt, la caiguda de les borses mundials ha estat aquesta setmana de dos dígits, descensos que no es registraven des del 2010, quan la crisi mundial va posar en qüestió la viabilitat de l'euro, o fins i tot del 2008, arran de la fallida de Lehman Brothers.Una mesura de la caiguda de l'Íbex 35, per exemple, la dona el fet que a principis de setmana el selectiu aconseguia batre la xifra dels 10.000 punts. Aquest divendres ha tancat en els 8.723, fet que el situa en mínims de l'agost passat

